الأربعاء 2 ذو القعدة 1446 ﻫ - 30 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت يحتفلان بذكرى زواجهما في اسكتلندا

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2025 11:44 مساءً
الأمير البريطاني وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون. رويترز

الأمير البريطاني وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون. رويترز

A A A
طباعة المقال

زار الأمير البريطاني وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون جزيرة ريفية خلابة في اسكتلندا اليوم الثلاثاء في أهم رحلة يقومان بها سويا هذا العام للاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لزواجهما.

تزوج وليام، وريث عرش بريطانيا، من كيت ميدلتون في 29 أبريل نيسان 2011 في كنيسة وستمنستر في حفل تابعه الملايين حول العالم.

والتقيا قبل زواجهما بعشر سنوات حين كانا طالبين في جامعة سانت آندروز على الساحل الشرقي لاسكتلندا.

وبدلا من الاحتفال بذكرى زواجهما في المنزل، عاد أمير وأميرة ويلز إلى اسكتلندا لقضاء يومين في جزيرتي مال وأيونا، وهما جزء من أرخبيل هيبريديس قبالة الساحل الغربي لاسكتلندا.

وبدأت رحلتهما في بلدة توبرموري، التي تشتهر بمنازلها ذات الألوان الزاهية التي تطل على الميناء، وبدا عليهما الاسترخاء والإشراق بينما لوحا لحشد من المهنئين على أنغام العزف بمزمار القربة في الخلفية.

ونشر وليام وكيت صورة لهما على موقع إكس وجهها فيها التحية إلى السكان والمنتجين في السوق المحلية وشكروهم على “حفاوة الاستقبال والوقت الرائع الذي أمضياه خلال فترة ما بعد الظهر في توبرموري”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنهما سيقيمان في كوخ صغير معزول في جزيرة مال، المشهورة بمناظرها الطبيعية الخلابة، وذلك بعد الانتهاء من واجباتهما الرسمية.

والرحلة نزهة علنية مشتركة نادرة للزوجين منذ أن خضعت كيت للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان الذي تتعافى منه حاليا. ولديهما ثلاثة أطفال هم جورج البالغ من العمر 11 عاما وشارلوت البالغة تسعة أعوام ولويس البالغ سبعة أعوام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب: رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يقوم بعمل جيد
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ يقر تعيين تنفيذي في صندوق استثماري سفيراً لواشنطن في تركيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
شعبية ترامب ثابتة لكن الاستياء من الاقتصاد والهجرة يتزايد

الأكثر قراءة

صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
وزير المال ياسين جابر . رويترز
خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
تراجع أسعار الذهب
الذهب يهبط من أعلى مستوياته مع تهدئة النزاع التجاري العالمي