الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت يحتفلان بذكرى زواجهما في اسكتلندا

زار الأمير البريطاني وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون جزيرة ريفية خلابة في اسكتلندا اليوم الثلاثاء في أهم رحلة يقومان بها سويا هذا العام للاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لزواجهما.

تزوج وليام، وريث عرش بريطانيا، من كيت ميدلتون في 29 أبريل نيسان 2011 في كنيسة وستمنستر في حفل تابعه الملايين حول العالم.

والتقيا قبل زواجهما بعشر سنوات حين كانا طالبين في جامعة سانت آندروز على الساحل الشرقي لاسكتلندا.

وبدلا من الاحتفال بذكرى زواجهما في المنزل، عاد أمير وأميرة ويلز إلى اسكتلندا لقضاء يومين في جزيرتي مال وأيونا، وهما جزء من أرخبيل هيبريديس قبالة الساحل الغربي لاسكتلندا.

وبدأت رحلتهما في بلدة توبرموري، التي تشتهر بمنازلها ذات الألوان الزاهية التي تطل على الميناء، وبدا عليهما الاسترخاء والإشراق بينما لوحا لحشد من المهنئين على أنغام العزف بمزمار القربة في الخلفية.

ونشر وليام وكيت صورة لهما على موقع إكس وجهها فيها التحية إلى السكان والمنتجين في السوق المحلية وشكروهم على “حفاوة الاستقبال والوقت الرائع الذي أمضياه خلال فترة ما بعد الظهر في توبرموري”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنهما سيقيمان في كوخ صغير معزول في جزيرة مال، المشهورة بمناظرها الطبيعية الخلابة، وذلك بعد الانتهاء من واجباتهما الرسمية.

والرحلة نزهة علنية مشتركة نادرة للزوجين منذ أن خضعت كيت للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان الذي تتعافى منه حاليا. ولديهما ثلاثة أطفال هم جورج البالغ من العمر 11 عاما وشارلوت البالغة تسعة أعوام ولويس البالغ سبعة أعوام.