بالصور: الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا يتعرض لحادث خلال قيادته سيارته

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تعرض زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب دوق إدنبره لحادث سير، انقلبت على إثره سيارته بينما كان يقودها قرب مزرعة ساندرينغهام شرقي إنجلترا، الخميس.

وقال قصر باكنغهام إن الأمير فيليب لم يصب بأذى، عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى وانقلبت.

وتظهر الصور من موقع الحادث أن سيارة “رينج روفر” التي كان يقودها الأمير البالغ من العمر 97 عاما، انقلبت على جانب الطريق قرب شاحنة، ولحقت بها أضرار بالغة.

وكان راكب آخر في السيارة وقت الحادث، من المرجح أن يكون ضابط الحماية الخاص به.

وقال متحدث باسم القصر: “الدوق لم يكن مصابا. وقع الحادث قرب مزرعة ساندرينغهام. الشرطة المحلية حضرت إلى مكان الحادث”.

وقالت شرطة نورفولك إنه تم استدعاء الضباط إلى المكان قبل الساعة الثالثة من بعد الظهر مباشرة “عقب ورود تقارير عن حادث تصادم بين سيارتين”.

وقالت مراسلة “سكاي نيوز” الملكية ريانان ميلز، إنه الأمير فيليب جرى فحصه طبيا “كإجراء احترازي، وهو بخير، ولا يجب أن نشعر بالقلق”.

وأضافت: “يحاول الأمير البقاء نشطا قدر الإمكان منذ تقاعده من الواجبات العامة. كما نعلم فهو يقضي وقته في مزرعة ساندرينغهام مع زوجته الملكة إليزابيث”.

ورغم اقترابه من عامه الـ100، إلا أنه لا يزال يقود سيارته بنفسه، وكثيرًا ما تتم مشاهدته وهو يقود سيارته منفردًا، في أرجاء منطقة “بالمورال” في اسكتلندا.

وكانت الملكة إليزابيث والأمير فيليب يقيمان في ساندرينجهام منذ عيد الميلاد.

يذكر أن الأمير فيليب اعتزل الحياة العامة في شهر أغسطس/آب عام 2017 بعد عقود من مشاركته في فعاليات الملكة ونشاطاته الخاصة.

وأعلن قصر باكينغهام أن الأمير أكمل 22219 ساعة عمل منفرد منذ عام 1952.

ومنذ توقفه عن النشاطات الفردية ظهر بصحبة الملكة وأعضاء آخرين في العائلة المالكة. وكان قد أجرى عملية في الورك في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي.