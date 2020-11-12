الأمير محمد بن سلمان: السعودية حققت انجازات غير مسبوقة في فترة وجيزة

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن المبالغ التي وفرتها حملة مكافحة الفساد بلغت 247 مليار ريال خلال 3 سنوات”، مؤكدا أن المملكة تسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه.

وفي حين أشار إلى أن السعودية استطاعت في فترة وجيزة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، شدد على أن ” السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم”.

وأضاف :”حققنا نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية”، مشيرا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية.

وبينما أعرب عن تفاؤله بتسارع وتيرة النمو مع زوال جائحة كورونا، قال إن السعودية هي أحد أفضل 10 دول في الـ G20 بالتعامل مع تبعات كورونا.

وتابع:” السعودية حققت المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى الـ G20″.

إعادة هيكلة واسعة لتعزيز الإيرادات

إلى ذلك، قال إن زيادة معدلات التوظيف هي أحد أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن برامج وسياسات الحكومة ستخفض البطالة عند 7% قبل 2030.

وشدد على أن الحكومة قامت بإعادة هيكلة واسعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

ضبط مزاريب الفساد

وأفاد الأمير محمد بن سلمان أن الفساد كان يستهلك بين 5 إلى 15% من ميزانية الدولة، قائلا: “الفساد انتشر في السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان”.

وكشف أن “حملة مكافحة الفساد بلغت 247 مليار ريال خلال 3 سنوات”.

وعن الصندوق السيادي، قال :”صندوق الاستثمارات العامة ساهم في تنمية الاقتصاد”.