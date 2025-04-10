الأمير هاري يلتقى عدداً من مصابي الحرب في أوكرانيا

قال متحدث باسم الأمير هاري، اليوم الخميس، إن الأمير البريطاني التقى عددا من مصابي الحرب في أوكرانيا في إطار نشاطه مع قدامى المحاربين المصابين.

وزار هاري الذي خدم 10 سنوات في الجيش البريطاني مركز سوبرهيومانز، وهو عيادة لتقويم العظام في مدينة لفيف غرب أوكرانيا توفر الرعاية وإعادة التأهيل للمصابين من العسكريين والمدنيين.

وكان دوق ساسكس، الذي يعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع زوجته ميجان وطفليهما، في لندن هذا الأسبوع لحضور جلسة استماع في قضية في المحكمة حول التغييرات التي طرأت على إجراءات تأمينه في بريطانيا. وتخلى هاري عن مهامه الملكية في 2020.

وانضم إلى هاري، الذي أدى الخدمة العسكرية مرتين في أفغانستان، في لفيف محاربون قدامى من مؤسسة إنفيكتس جيمز، وهي المؤسسة الخيرية المنظمة للحدث الرياضي الدولي الذي أسسه للعسكريين المصابين في المعارك.

وقال المتحدث باسم هاري إن الأمير التقى موظفين بالقطاع الطبي ومرضى في مركز سوبرهيومانز، بالإضافة إلى لقائه ناتاليا كالميكوفا وزيرة شؤون المحاربين القدامى الأوكرانية.