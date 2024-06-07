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الأمين العام لحلف الأطلسي: لأوكرانيا الحق في ضرب أهداف داخل روسيا

منذ 4 دقائق
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال زيارته إلى كييف

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال زيارته إلى كييف (رويترز)

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال زيارة إلى السويد (الجمعة 7-6-2024) إن أوكرانيا لها الحق في مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة في روسيا من أجل الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في قاعدة عسكرية قرب ستوكهولم “لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها… إن الحق في الدفاع عن النفس يشمل أيضا الحق في ضرب أهداف عسكرية مشروعة على أراضي الطرف المهاجم المعتدي، في هذه الحالة روسيا”.

وانضمت السويد مؤخرا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال الكرملين هذا الأسبوع إن الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة لضرب الأراضي الروسية يجب ألا تستهين بروسيا، وذلك بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه يدرس تزويد أعداء الدول الغربية بالسلاح ردا على الدعم الغربي لكييف.

وقال ستولتنبرغ “هذه حرب هجومية بدأتها روسيا ضد أوكرانيا، الدولة المجاورة المسالمة والديمقراطية التي لم تشكل في أي وقت من الأوقات تهديدا لروسيا”.

وأضاف “ليس هناك شك في أن أوكرانيا لها الحق في ضرب أهداف على الأراضي الروسية”.

    المصدر :
  • رويترز

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