الأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي بوتن في موسكو الأسبوع المقبل

أفادت مصادر من الأمم المتحدة بأنّ الأمين العام “أنطونيو غوتيريش” سيزور موسكو يوم الثلاثاء حيث سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت كانيكو للصحفيين أنّ غوتيريش سيعقد أيضا اجتماع عمل ويحضر مأدبة غداء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

الكرملين من جهته، أعلن أنّ “غوتيريش” سيزور الأسبوع المقبل روسيا حيث سيلتقي بوتين، في أول لقاء منذ بدء العملية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن “الثلاثاء الموافق 26 نيسان، سيصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسيستقبله أيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأرسل غوتيريش، الثلاثاء، رسالتين منفصلتين إلى الرئيس بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب فيهما منهما استقباله في كلّ من موسكو وكييف.

ومنذ العملية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط، هُمّشت الأمم المتحدة بسبب الانقسام الذي حدث بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهم موسكو وواشنطن وباريس ولندن وبكين.

هذا و لم يردّ بوتين على المكالمات الهاتفية لغوتيريش ولم يتواصل معه منذ أن صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنّ العملية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وندّد غوتيريش الثلاثاء الماضي بالهجوم الروسي في شرق أوكرانيا ودعا الجانبين إلى وقف القتال، وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، من الخميس إلى الأحد.