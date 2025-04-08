الأمين العام للناتو: التوسع العسكري الصيني "مذهل"

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، التوسع العسكري الصيني بأنه “مذهل”، خلال زيارة إلى اليابان بدأها الثلاثاء، وتهدف إلى إظهار قوة الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال روته في مقابلة نشرتها صحيفة “جابان تايمز” اليابانية: “يجب ألّا نكون ساذجين بشأن الصين. إن نمو قواتها المسلحة واستثماراتها في صناعة الدفاع وقدراتها الدفاعية أمر مذهل”.

وبحسب “فرانس برس”، يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وخصوصا الأوروبية، لزيادة إنفاقها العسكري.

كما يطالب حلفاءه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتعزيز قدراتهم العسكرية للرد على الصين واحتواء كوريا الشمالية.

وقال روته: “ترغب الولايات المتحدة بشكل متزايد في أن يكون لحلف شمال الأطلسي دور أكبر (في المنطقة). ليس بالمعنى المقصود في المادة الخامسة، بل من حيث إظهار القوة، ودعم بعضنا داخل الناتو”.

وتنص المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي على أنه إذا تعرضت دولة عضو لهجوم، تَعتبر الدول الأخرى أنه هجوم ضد الجميع وترد وفقا لذلك.

وسعى حلف شمال الأطلسي في السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقاته مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، ودعا قادتها للمشاركة في قمم الحلف.

وقال روته، وهو هولندي أصبح أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي في تشرين الأول/أكتوبر: “يجب أن نتجاوز البيانات المشتركة… فلنجعل الأمور ملموسة”.

وعززت اليابان تعاونها العسكري مع الدول الأوروبية، وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت طوكيو والاتحاد الأوروبي عن شراكة أمنية ودفاعية جديدة.