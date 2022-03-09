الأمين العام للناتو يحذر.. هذه الخطوة ستقود إلى حرب شاملة في أوروبا!

رفض حلف شمال الأطلسي فرض حظر جوي فوق ​أوكرانيا​، على الرغم من دعوات كييف لفرضه على خلفية العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.

وأشار الأمين العام للناتو ينس ​ستولتنبيرغ​، خلال مؤتمر أونلاين نظم في كندا، الى أنه “فيما يخص الحظر الجوي، فيجب الإدراك أن الحديث لا يدور عن مجرد إعلان حظر جوي فحسب، إذ لا بد من ضمانه، والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك في ظل تلك الأجواء العدائية التي نشاهدها في أوكرانيا، هو شن هجمات مكثفة ضد مضادات الجو الروسية”.

ولفت ستولتنبيرغ، الى أننا “لا نستطيع ضمان الحظر الجوي في ظروف عمل، سلاح الدفاع الجوي الروسي، كما سيسفر ذلك أيضا عن وضوع اشتباكات مباشرة مع طائرات روسية، وسيكون ذلك اصطداما مباشرا بين القوات الجوية التابعة للناتو والروسية”.

وأعرب ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​، أن “هذه التطورات لن تقود فقط إلى تصاعد كبير للحرب في أوكرانيا، بل وإلى تهديد وقوع حرب شاملة في أوروبا بمشاركة أعضاء ​الناتو​”، مضيفا أنه “قرار أليم بالنسبة لدول الحلف، لكن علينا أن نعمل على إنهاء هذا الصراع ومنع انتشاره”.

يذكر أن واشنطن رفضت أمس مقترحاً من وارسو يقضي بتسلّم الجيش الأميركي مقاتلات بولندية من طراز ميغ-29 السوفيتية الصنع ليتولّى بعد ذلك تسليمها إلى أوكرانيا، وذلك بعد عرض بولندا نقل كلّ طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرّف حكومة الولايات المتحدة.

وسارعت واشنطن إلى رفض العرض البولندي، معتقدة أنه مقترح غير قابل للتطبيق رغم المشاورات.

إلى ذلك، يقول خبراء إن المقاتلات من طراز ميغ-29 طورت في الاتحاد السوفيتي السابق وبما أن الجيش الأوكراني يستخدم بالفعل طائرات روسية الصنع فسيكون هذا الطراز هو أفضل خيار للطيارين الأوكرانيين إذ يعرفون بالفعل كيفية تشغيله.