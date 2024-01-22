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الأوبئة والأمراض المعدية تنتشر بين النازحين في غزة

منذ 8 ثواني
صورة من حرب غزة

صورة من حرب غزة

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بينما تستمر الحرب على قطاع غزة منذ أشهر تحت سلسلة من الأزمات الإنسانية، تنتشر الأمراض الوبائية بين الأطفال في القطاع وما نجم عن العدوان من انعدام الأدوية والغذاء والمياه. وتصف وزارة الصحة في غزة الواقع الصحي في القطاع بأنه كارثي ومؤلم للغاية.

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة -في تصريح للجزيرة- أن الأوبئة والأمراض المعدية والأمراض التنفسية تنتشر في أوساط النازحين خاصة، مؤكدا رصد 10 آلاف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي من نوع “إيه”.

وأرجع سبب انتشار التهاب الكبد الوبائي بين النازحين إلى الاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة الشخصية لعدم توفر المياه والإمكانيات الصحية.

ومن جهتها، أكدت طبيبة الأطفال روان الهباش أن الأمراض تنتشر بين الأطفال مثل النزلات المعوية والكبد الوبائي والاتهابات الصدرية والتنفسية، وذلك بسبب تكدس الناس والنازحين في المدارس، وقلة النظافة والتعقيم والغذاء غير الصحي، فضلا عن نقص كبير في الأدوية وعدم توفر المضادات الحيوية والفيتامينات.

من جهته، أشار عماد كباجه، وهو طبيب فلسطيني، إلى أن ألف حالة مرضية تسجل يوميا في قسم الأطفال، مؤكدا أنهم يفقدون الأوراح لعدم توفر الأدوية في المستشفيات.

    المصدر :
  • الجزيرة

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