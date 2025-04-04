الأوروبيون يتهمون روسيا بإحباط مساعي ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا

اجتماع جمع وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، بلجيكا، 4 أبريل/نيسان 2025. رويترز

اتهم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لحلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة روسيا بإحباط الجهود الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا، ودعوا إلى ممارسة ضغوط قوية عليها كي توافق على وقف إطلاق النار، في محاولة واضحة لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاهها.

وعبر ترامب، الذي وعد بإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات سريعا، منذ أسابيع عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملتزم بالسلام.

وقالت مصادر لرويترز إن البيت الأبيض أصبح أكثر تشككا في نوايا بوتين في الأيام القليلة الماضية رغم أن ترامب لا يزال يشير علنا إلى اعتقاده بأن بوتين يريد إنهاء الحرب.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة قبل اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي بأن روسيا “مدينة بالرد على الولايات المتحدة” التي “بذلت جهدا كبيرا في الوساطة والوصول إلى مقترح لوقف إطلاق النار”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بوتين “يواصل حالة الإرباك والمماطلة”.

وأضاف “يقبل وقف إطلاق نار الآن، ثم يواصل قصف أوكرانيا وسكانها المدنيين وإمدادات الطاقة. نحن نراك يا فلاديمير بوتين، ونعرف ما تفعله”.

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن حديث بوتين عن المفاوضات “مجرد وعود جوفاء”، وأن الرئيس الروسي “يلعب على عنصر الوقت بطرح مطالب جديدة باستمرار”.

ووزيرا خارجية كندا وإستونيا من المطالبين بتحديد جدول زمني لروسيا لقبول وقف إطلاق النار.

وتقول الولايات المتحدة إنها لا تزال على اتصال بالطرفين وتسعى للتوصل إلى هدنة.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الخميس أن اليوم الأول من محادثات حلف شمال الأطلسي شهد “دعما ساحقا لأوكرانيا ولإنهاء الحرب ولجهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب، واعترافا بضرورة أن تبذل روسيا المزيد من الجهود في هذا السياق”.

وأضاف المسؤول أنه لا توافق بالضرورة على جدول زمني لزيادة الضغوط على روسيا، لكن هناك اعترافا بأن “كلما كان ذلك أسرع كان أفضل”.

واستطرد يقول “هناك توافق على ضرورة أن تبذل روسيا المزيد من الجهود، وأن توافق على وقف إطلاق النار”.