الأوضاع حرجة على خط التماس… أصوات قصف وإنفجارات شرق أوكرانيا

أفادت تقارير صحفية، “بسماع أصوات قصف وإنفجارات في حي كييفسكي شمالي مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا”.

وقد أشار الإنفصاليون في دونيتسك، إلى أن “الأوضاع على خط التماس حرجة للغاية”.

وقد أوضح مسؤول في شرطة دونيتسك الإنفصالية، “أننا نتوقع تصعيدًا وزيادة في عدد الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني”.

هذا، وأفادت وسائل إعلام روسية، “بسماع دوي إنفجارات في لوغانسك شرق أوكرانيا”، وقد ذكرت وسائل إعلام روسية نقلاً عن الانفصاليين شرقي أوكرانيا، بأنه “تم إعتقال عميل أوكراني كان يخطط لهجمات إرهابية في دونباس”.

كما ذكرت وكالة “أ ف ب” الفرنسية، “بسقوط قذائف أثناء تفقد وزير الداخلية الأوكراني خط الجبهة ولا إصابات”.

وفي آخر المستجدات حول الأزمة الروسية الأوكرانية, نفى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني اليوم السبت، أي إستهداف لإقليم دونباس أو الأراضي الروسية بالمدفعية.

ونشر القائد العسكري الأوكراني على حسابه في موقع فيسبوك، اليوم السبت: ” نشرت وسائل الإعلام الروسية اليوم معلومات حول قصف مزعوم من قبل أوكرانيا لأراضي بالقرب من النقاط السكنية في منطقة روستوف”.

وأضاف: “لم تقم وحدات القوات المشتركة بأي قصف من منظومات المدفعية سواء في الأراضي المحتلة أو أراضي روسيا”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية قصفت عددا من المواقع المحاذية لمناطق سكنية.

أما، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،فأكد من جهته إن موسكو قلقة للغاية من التقارير التي تتحدث عن “زيادة حادة في وتيرة القصف الأوكراني على إقليم دونباس، باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك”.