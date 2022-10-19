"الأوكران سيقصفون"... روسيا تحثّ سكان خيرسون على المغادرة

بعثت السلطات التي عينتها روسيا في المناطق المحتلة في أوكرانيا برسائل نصية تحث سكان مدينة خيرسون، جنوبي البلاد، على إخلائها، مع اقتراب القوات الأوكرانية.

وذكرت وكالة أنباء “ريا نوفوستي” الروسية أنه جاء في إحدى هذه الرسائل “القوات المسلحة الأوكرانية ستقصف مناطق سكنية”، على الرغم من عدم التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.

وذكرت سلطات خيرسون في الرسالة: ”هناك حافلات ستبدأ في نقلكم إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي باتجاه روسيا”.

وإقليم خيرسون، الذي يحمل نفس اسم المدينة، واحد من أربعة أقاليم ضمتها روسيا بشكل غير قانوني الشهر الماضي.

وكانت خيرسون واحدة من أولى المدن الأوكرانية التي استولت عليها موسكو خلال الغزو الذي بدأ في 24 شباط.

في السياق، قال “فلاديمير سالدو”، الحاكم المعين من روسيا لإقليم خيرسون، الثلاثاء، إن القوات الروسية تشيد تعزيزات دفاعية واسعة النطاق.

وحث سالدو سكان خيرسون، الجمعة، على إخلاء منازلهم والتوجه إلى روسيا.

ووعدت السلطات الروسية بجعل سفر وإقامة المغادرين مجانا.

وفيما قال مسؤولون موالون لموسكو إن عمليات الإجلاء من الأراضي المحتلة “طوعية”، فإن معظم السكان لا يستطعون الخروج في كثير من الحالات إلا إلى روسيا، بحسب ما أوردت “أسوشيتد برس”.