“الأولوية لوقف النار”.. انطلاق المحادثات بين وزيرَي خارجية روسيا وأوكرانيا

انطلقت المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، في جنوب تركيا، في حضور نظيرهما التركي، كما أكد دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس.

ويعدّ هذا اللقاء أول اجتماع رفيع المستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط. وفي حديث لقناة العربية أكد دبلوماسي أوكراني أن الأولوية في محادثات أنطاليا هي لوقف النار.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كوليبا وصل إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، ذاكرةً على تويتر أن كوليبا “بدأ زيارته لتركيا حيث سيشارك في المحادثات حول وقف روسيا أعمالها العدائية وإنهاء حربها على أوكرانيا”.

