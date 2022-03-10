“الأولوية لوقف النار”.. انطلاق المحادثات بين وزيرَي خارجية روسيا وأوكرانيا

انطلقت المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، في جنوب تركيا، في حضور نظيرهما التركي، كما أكد دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس.

ويعدّ هذا اللقاء أول اجتماع رفيع المستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط. وفي حديث لقناة العربية أكد دبلوماسي أوكراني أن الأولوية في محادثات أنطاليا هي لوقف النار.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كوليبا وصل إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، ذاكرةً على تويتر أن كوليبا “بدأ زيارته لتركيا حيث سيشارك في المحادثات حول وقف روسيا أعمالها العدائية وإنهاء حربها على أوكرانيا”.

🇺🇦 FM @DmytroKuleba has started his visit to Turkey where will take part in the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine pic.twitter.com/fTgbXlyUtR — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 10, 2022

ونوّه كوليبا من شأن التوقعات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو نتائج أخرى خلال الاجتماع مع لافروف، على هامش منتدى دبلوماسي في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا.

وعرضت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مرارا الوساطة بين الجانبين، وتستضيف وزيري الخارجية بعد أسابيع من محاولات الوساطة من جانب قوى عالمية.

الى ذلك، حثّ كوليبا نظيره الروسي على التعامل مع المحادثات “بحسن نية، وليس من منظور دعائي”.

وقال، في بيان مصور، الأربعاء: “سأقول صراحة إن توقعاتي للمحادثات ضعيفة جدا. نحن مهتمون بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتحرير أراضينا، والنقطة الثالثة حل جميع القضايا الإنسانية”.

من جانبها، أكدت موسكو استعدادها للمحادثات مع أوكرانيا، لكن يجب تلبية جميع مطالب روسيا لإنهاء الهجوم، والتي تشمل أن تتبنى كييف الحياد وتتخلى عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وعقدت وفود من البلدين ثلاث جولات من المحادثات في السابق، اثنتان في بيلاروس وواحدة في أوكرانيا. وبرغم بعض المؤشرات الإيجابية بخصوص الترتيبات الإنسانية، لم يكن لتلك المحادثات تأثير يذكر.