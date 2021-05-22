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الأولى عالمياً.. الإمارات تتصدر الترتيب العالمي لمعدل التلقيح ضد فيروس كورونا

22 - مايو - 2021
آخر تحديث: 22 - مايو - 2021 8:10 مساءً
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تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي لمعدل التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بحسب تصنيف حديث، متجاوزة بذلك إسرائيل.

وحسب التصنيف، الذي نشره موقع “فوربس” نقلاً عن مصادر عدة، مثل “نيويورك تايمز” و”فاينانشال تايمز”، فإن السلطات الصحية في الإمارات قدمت 121 جرعة من لقاحات كورونا لكل 100 شخص.

ويعتمد التصنيف، الذي يضم مختلف دول العالم، على البيانات التي يتم تقديمها من قبل الحكومات المحلية، ومقارنتها مع عدد سكان كل دولة.

وقدمت الإمارات أكثر من 11.9 مليون جرعة من لقاح “كوفيد-19″، منذ إطلاق حملة التلقيح على مستوى البلاد في ديسمبر الماضي.

وأعلنت دولة الإمارات، يوم الجمعة، تقديم نحو 122 ألف جرعة من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف موقع “ذا ناشيونال نيوز” أن معدلات التطعيم في الدولة الخليجية تتجاوز 100 ألف جرعة يوميا.

وتم خلال هذا الأسبوع، توسيع حملة التطعيم، بعد أن اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 “فايزر بيونتيك” للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.

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