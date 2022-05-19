الأولى عالميًا.. دبي تستقبل 4 ملايين زائر في 3 أشهر

استقبلت إمارة دبي هذا العام المعرض العالمي “إكسبو 2020″، وأبهرت العالم بالعروض والاحتفالات التي رافقت هذا الحدث.

ويطلق على معرض إكسبو المعرض الدولي أو العالمي، وهو معرض يختص بتبادل الأفكار والاختراعات في شتى المجالات بين مختلف بلدان العالم، ويُقام لمدة ستة أشهر كل خمس سنوات في بلدٍ مختلف، يستقطب خلالها ملايين الزوار لاستكشاف أجنحة الدول المشاركة والفعاليات الثقافية التي ينظمها المشاركين، والحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات.

واحتلت مدينة دبي المرتبة الأولى عالميا بنحو 4 ملايين زائر خلال 3 أشهر بين كانون الثاني وآذار 2022.

وزادت نسبة ارتفاع حجم الزيارات مقارنة بذات الفترة من 2021 إلى 214 في المئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وذكرت صحيفة “العين” الإماراتية أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالميا في نسبة الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من 2022.

ولفتت الصحيفة إلى قول حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن هذه النتائج تؤكد قوة دبي وقيادتها للنمو العالمي في هذا القطاع، الذي يمثل رافدا رئيسيا للاقتصاد الإماراتي.

واستمرّت فعاليات المعرض ستة أشهر وشاركت فيه 191 دولة، على أن تستضيف اليابان النسخة المقبلة من المعرض “إكسبو 2025.

وعلى مدى 182 يومًا، جذب إكسبو دبي 23 مليون زائر، وقد اختتم بعرض مبهر للألعاب النارية وحفل فنّيٍّ ضخمٍ شاركت فيه نخبة من أشهر نجوم العالم في عالم الغناء والموسيقى، وتم بثّه مباشرة عبر 20 شاشة عملاقة توزعت في أرجاء المعرض.