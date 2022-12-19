الأولى منذ سنوات.. بوتين يتجنب أي إشارة إلى أوكرانيا خلال زيارته إلى مينسك

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو (الاثنين 19-12-2022) بالعلاقات الوثيقة بين البلدين في أول زيارة لبوتين إلى مينسك منذ عام 2019.

ولم يتحدث الرئيسان عن الحرب الدائرة في أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي مشترك.

واستخدمت القوات الروسية روسيا البيضاء منصة للهجوم غير الناجح على العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير شباط، واستمر النشاط العسكري بين روسيا وروسيا البيضاء لأشهر هناك.

وقال قائد القوات المشتركة الأوكرانية سيرجي نايف إنه يعتقد بأن المحادثات ستتناول “اعتداء آخر على أوكرانيا والمشاركة الأوسع نطاقا للقوات المسلحة في روسيا البيضاء في العملية على أوكرانيا، وبالتحديد، في رأينا، في الميدان أيضا”.

ولم يشهد المؤتمر الصحفي توجيه أي أسئلة لأي من الرئيسين بخصوص الحرب في أوكرانيا. وأعلن لوكاشينكو مرارا أن بلاده لن تتدخل في الحرب الأوكرانية.

ودارت معظم تصريحات بوتين ولوكاشينكو خلال المؤتمر الصحفي حول التوافق الاقتصادي والصناعي والدفاعي الوثيق بين الدولتين التابعتين للاتحاد السوفيتي السابق والمتحالفتين رسميا بالفعل في “اتحاد” غامض إلى حد ما.

وتخشى المعارضة السياسية في روسيا البيضاء، التي زج بمعظمها في السجون أو أجبرت على النفي أو السكوت، من ضم روسيا أجزاء من بلادهم والتي تضررت هي الأخرى بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية الشاملة.

ورفض كل من بوتين ولوكاشينكو هذه الفكرة.