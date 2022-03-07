الأول منذ بداية الغزو.. لقاء مرتقب بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا الخميس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده ستستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا الخميس .

وأوضح الوزير التركي في تغريدة “إثر مبادرات من جانب الرئيس (رجب طيب أردوغان) وجهودنا الدبلوماسية المكثفة قرر وزيرا خارجية روسيا (سيرجي لافرورف) وأوكرانيا (دميترو كوليبا) الاجتماع بمشاركتي على هامش” منتدى أنطاليا الدبلوماسي في العاشر من الجاري.

وكانت أنقرة قد أكدت زيارة لافروف لأنطاليا، وفي موسكو أكدت السلطات عقد هذا اللقاء.

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق تلجرام إلى أنه “وفقًا لاتفاق عبر الهاتف بين الرئيسين الروسي والتركي، من المقرر عقد لقاء على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوزير الأوكراني دميترو كوليبا”.

وستكون هذه أول زيارة للوزير الروسي له خارج البلاد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط.

وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وحليفة أوكرانيا، لها علاقات وثيقة مع روسيا أيضا وقد حرصت منذ بداية النزاع على الحفاظ على خط مفتوح مع العاصمتين.

وتحادث أردوغان هاتفيا مع نظيره الروسي الأحد، داعيًا إلى “وقف عاجل وشامل لإطلاق النار” في أوكرانيا، لكن فلاديمير بوتين طالب في المقابل باستيفاء الشروط الروسية أولاً.