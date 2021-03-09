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الأول من نوعه.. جواز سفر كورونا يدخل حيز التنفيذ في الصين

9 - مارس - 2021
السفر في زمن كورونا يختلف عن سابقه

السفر

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أعلنت الصين الاثنين ، عن إطلاق أول جواز سفر رقمي لمواطنيها يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج.

وهذه الشهادة الرقمية التي تظهر إذا ما كان حاملها قد تلقى اللقاح أم لا إضافة إلى نتائج اختبار فيروس كورونا، متاحة للمواطنين الصينيين عبر برنامج على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “وي تشات” أطلقته البلاد الاثنين.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن هذه الوثيقة أطلقت “بهدف المساعدة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وتسهيل السفر عبر الحدود”.

للصينيين فقط

ومع ذلك، فإن “جواز السفر الصحي” الدولي هذا متاح حاليا فقط للمواطنين الصينيين وهو ليس إلزاميا بعد.

ويعتقد أن الشهادة، المتوافرة أيضا ورقيا، هي أول “جواز سفر لقاحي” معروف في العالم.

والولايات المتحدة وبريطانيا من بين الدول التي تدرس حاليا إطلاق تصاريح مماثلة.

جواز سفر أخضر

كذلك يعمل الاتحاد الأوروبي على إصدار “جواز سفر أخضر” من شأنه أن يسمح لمواطنيه بالسفر بين الدول الأعضاء وخارجها.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الاثنين أن برنامج الصين يتضمن رمز استجابة سريعة يسمح لكل بلد بالحصول على المعلومات الصحية للمسافرين.

ومنذ نهاية آذار/مارس 2020، سمحت الصين فقط للمواطنين الصينيين بالدخول إلى أراضيها وكذلك لعدد محدود من الأجانب. كما خفضت بشكل كبير رحلاتها الدولية.

وعلى جميع المسافرين الصينيين والأجانب، الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل في أحد الفنادق عند الوصول، على نفقتهم الخاصة.

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