الأونروا: إجلاء نحو 800 ألف من رفح منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منشور على منصة إكس اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024إنه جرى إجلاء ما يقرب من 800 ألف فلسطيني من رفح منذ أن شنت إسرائيل عملية برية في المدينة الواقعة بجنوب غزة في السادس من مايو أيار.

وأضاف أن المدنيين في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة هو ادعاء كاذب، ولم يعد لدى المنظمات الإنسانية إمدادات لتقديمها بما في ذلك الطعام والمواد الأساسية.

ودعا إلى أنه حان الوقت للاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، و إن أي تصعيد إضافي سيسبب المزيد من المعاناة للمدنيين، وخاصة أنه لم يعد يوجد مناطق آمنة في غزة و لا يوجد مكان آمن و لا أحد في أمان بغزة.