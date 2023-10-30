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الأونروا: الفلسطينيون في غزة يتعرضون للتهجير القسري

منذ 16 دقيقة
فيليب لازاريني

فيليب لازاريني

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أبلغ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الاثنين بأن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يتعرضون للتهجير القسري والعقاب الجماعي.

وقال المفوض العام فيليب لازاريني أيضا إن انقطاع الاتصالات في نهاية الأسبوع أدى إلى تسريع انهيار النظام المدني، وحذر من أنه إذا تفاقم هذا الانهيار فإنه “سيجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل” على الأمم المتحدة مواصلة العمل في غزة.

جددت إسرائيل تحذيراتها للمدنيين بالانتقال من شمال غزة إلى الجنوب مع بدء تقدمها في وقت متأخر من يوم الجمعة لملاحقة مقاتلي حماس الذين تقول إنهم يختبئون في متاهة من الأنفاق تحت مدينة غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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