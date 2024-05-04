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الأونروا تحذر: أطفال غزة يعانون من مستويات توتر مدمرة بسبب الهجمات الإسرائيلية

منذ ساعتين
مبنى وكالة الأونروا

مبنى وكالة الأونروا

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حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم السبت 4 مايو/أيار 2024، من الأضرار النفسية التي يتعرض لها أطفال غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر، بما في ذلك “مستويات مدمرة” من التوتر.

وقالت الأونروا في بيان على حسابها عبر منصة “إكس”، إن “الأطفال في غزة يعانون مستويات مدمرة من التوتر”.

وأضافت أن “فريق الأونروا يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب”.

وتابعت: “مستشارونا يقدمون لأطفال غزة الأمل والراحة، وعلينا أن نحمي حاضرهم ومستقبلهم”.

وجددت الأونروا تأكيد ضرورة “الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة”.

    المصدر :
  • وكالات

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