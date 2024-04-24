الأونروا تحذر: 160 مقرا للوكالة دمرت بالكامل في قطاع غزة

كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، مساء أمس الثلاثاء، أن 160 من مقار الوكالة في قطاع غزة “دمرت بشكل كامل”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لازاريني في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وفي المؤتمر الصحفي، قال مفوض الأونروا: “لدينا تمويل كاف لنهاية يونيو/ حزيران المقبل عقب استئناف عدد من الدول تمويل الوكالة”.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا بالهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.

لكن بعض تلك الجهات والدول بدأت في مارس/ أذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.

وأضاف لازاريني: “160 من مقار الأونروا في قطاع غزة دمرت بشكل كامل”.

مفوض الأونروا أشار أيضا إلى “مخاوف من تفشي الأمراض في شمال غزة في ظل تكدس كبير للنفايات”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الأونروا في بيان مقتضب على منصة “إكس” إنه “بعد مرور 200 يوم على الحرب (الإسرائيلية على القطاع)، أصبح الدمار في كل مكان في غزة”.

وأضافت: “الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية هائلة، وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم ونزح 75 بالمئة من السكان”.

وشددت المنظمة الأممية على أن “وقف إطلاق النار هو الأمل الوحيد المتبقي” لإنقاذ سكان القطاع.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ومنذ 200 يوم، ابتداء من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.