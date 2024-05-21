الأونروا: توزيع الطعام في رفح معلّق حالياً بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء: “إن توزيع الطعام في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة معلق حاليا بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن”.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية المتزامنة على شمال قطاع غزة وجنوبه هذا الشهر في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الأشخاص الفارين من ديارهم وكذلك في تقييد شديد لتدفق المساعدات وتفاقم خطر المجاعة.

وفي سياقٍ متصل، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الثلاثاء 21 أيار/مايو 2024، إن أكثر من 35 ألف و 647 فلسطينيا استشهدوا 78 ألف و852 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن نحو 85 فلسطينيا استشهدوا و200 أصيبوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بينما توغلت قوات الاحتلال داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث دمرت أحياء سكنية بالدبابات والقصف الجوي، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص على الأقل في مدينة رفح بجنوب القطاع.