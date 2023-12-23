الأونروا: ربع سكان غزة يتضورون جوعًا

أشارت مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، جولييت توما، إلى أنّ “الوضع في قطاع غزة تقشعر له الأبدان، وربع السكان يتضورون جوعًا”.

وخلال مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أمس الجمعة، قالت توما: “لإعطاء فكرة عما يحدث في غزة الآن، فإنّ الوضع يقشعر له الأبدان”.

وأضافت: “لقد وصلنا إلى النقطة التي يقال فيها إنّ ربع السكان يتضورون جوعًا، نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء”.

وذكرت أنّه “عندما كنت هناك مؤخرًا، رأيت سكان غزة مرعوبين ومرهقين ويعيشون في خوف وقصف مستمر دون توقف”.

واختتمت حديثها بالقول إنّ “ما نحتاجه الآن، وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وزيادة المساعدات إلى القطاع”.