الأونروا: عدد قتلى أطفال غزة يفوق عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

جاء ذلك في منشور بحسابه على منصة إكس، أمس الثلاثاء، وصف فيه الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في غزة بـ الصادمة.

وأوضح لازاريني أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة الذي تستهدفه الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، يفوق إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا في حروب العالم خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف لازاريني: هذه حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال.

وشارك لازاريني رسمًا بيانيًّا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يُظهر عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 فبراير/شباط، وعدد الأطفال الذين قُتلوا خلال الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب خلال السنوات الـ4 الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفل.

ودعا لازاريني إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت 31184 شهيدًا و72889 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.