الأونروا: عملياتنا ستتوقف بغزة في غضون الـ 48 ساعة القادمة

صرح توماس وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاثنين بأن عملياتهم ستتوقف في قطاع غزة في غضون الـ 48 ساعة القادمة، بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول الوقود.

وأضاف وايت أن الوقود نفد من المستودع التابع للوكالة، كما أن محطتين رئيسيتين لتوزيع المياه توقفتا عن العمل في غزة صباح اليوم الأثنين 13\11\2023 بسبب نفاد الوقود، وهو ما سيحرم 290 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب.

من جهته، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الوكالة لن تتمكن من تزويد المراكز الصحية بما تحتاجه من الوقود، قائلا إن هذا سيؤثر بشدة على سيارات الإسعاف والعمليات في المستشفيات التي لدى بعضها القليل من الطاقة الشمسية الهامشية، وبالتالي ستتوقف هذه المستشفيات عن العمل.

ويُستخدم وقود الأونروا أيضا في إزالة مئات الأطنان من النفايات الصلبة من المخيمات التي تكتظ بشكل متزايد جنوب قطاع غزة، وقال لازاريني إن هذه الخدمات ستتوقف قريبا.

وذكر مفوض الأونروا أن الجيش الإسرائيلي لم يرد على طلب قدمته الوكالة إليه بتجديد مخزون الوقود في مستودعها الواقع على الخط الحدودي الفاصل، والذي كان يحتوي على احتياطاتها من المحروقات.

وتؤوي الأونروا ما يقرب من 800 ألف شخص في المدارس، أو حوالي نصف إجمالي سكان قطاع غزة الذين فروا من منازلهم منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد تعرضت بعض مدارس الأونروا للقصف الإسرائيلي مما أسفر عن استشهاد نازحين.

وكانت الأونروا أعلنت الجمعة الماضية عن مقتل أكثر من 100 من موظفيها في قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي.