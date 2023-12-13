"الأونروا": قدرتنا على تقديم الخدمات في غزة "على شفا الانهيار"

آثار الدمار في غزة (رويترز)

قال المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” (الأربعاء 13-12-2023) إن قدرة الوكالة على تقديم الخدمات في قطاع غزة الذي مزقته الحرب على وشك الانهيار بعد مقتل أكثر من 130 من موظفيها في القطاع.

وأضاف فيليب لازاريني “تعتمد الاستجابة الإنسانية برمتها إلى حد كبير على قدرة الأونروا.. إنها الآن على وشك الانهيار”.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 196 وإصابة 499 إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن عددا كبيرا من الضحايا ما زال تحت الأنقاض.

وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 18608 شهداء و50594 مصابا.

في السياق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الإنساني في مخيم جنين في تدهور مستمر، نتيجة استمرار اقتحام قوات الاحتلال منذ يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف أن جيش الاحتلال يعوق وصول طواقم الإسعاف للحالات المرضية في مخيم جنين.

وتحدث عن نقص حاد في حليب الأطفال والخبز، والقوات الإسرائيلية تحتل المنازل وتمنع خروج المواطنين.