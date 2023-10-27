السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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الأونروا: لن نكون قادرين على استكمال أعمالنا في غزة دون تأمين الوقود

منذ 10 ساعات
غزة

شعار الأونروا

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أعلن المفوض العام للـ”أونروا” فيليب لازاريني، أنّ “الحصار على غزة ومنع الغذاء والمياه والوقود، يعني معاقبة مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال”.

وأشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، إلى “عدم قدرة المنظمة على استكمال أعمالها دون تأمين الوقود، منوها إلى ضرورة تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع”.

وأضاف لازاريني أنّ “الشاحنات القليلة التي تصل إلى القطاع لن تحدث فارقًا للسكان”، مؤكدًا أنّهم “يوجهون المساعدات إلى الأشخاص الذين هم بأشد الحاجة إليها”.

وقال: “إنّ 57 من زملائنا قتلوا في الحرب الجارية بغزة”، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات.

وأضاف: “التاريخ سيحاكمنا جميعًا ما لم يتوقف قصف غزة. لا يمكن أن نعادل بين سكان غزة وحماس وهذا أمر مضلل. ومن غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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