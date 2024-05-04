الأونروا: 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم يوميا بسبب الهجمات الإسرائيلية

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف النساء في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت “أونروا” في بيان صحفي نشرته على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي إن “الحرب في غزة مستمرة كحرب على النساء”، مضيفة أن أكثر من 10 آلاف امرأة قتلن، وأصيبت 19 ألف امرأة أخرى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة”.

وأضافت الوكالة الأممية أنه في المتوسط يفقد 37 طفلا في غزة أمهاتهم كل يوم.

وأوضحت الأونروا أن ظروف الحياة “مروعة” بشكل خاص لأكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع في قطاع غزة، حيث يواجهن صعوبات في الوصول إلى المياه والمرافق الصحية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.