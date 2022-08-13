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الأوّل منذ 3 أعوام.. تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيرًا

منذ 7 دقائق
علم مصر

علم مصر

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وافق مجلس النواب المصري السبت 13 آب خلال جلسته العامة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

وشملت التغييرات حقائب التربية والتعليم التي تولاها “رضا حجازي” خلفًا لـ “طارق شوقي” الذي أثار أسلوبه في تطوير العملية التعليمية قدرا من الجدل، كما شملت تعيين “خالد عبد الغفار” وزيرًا للصحة بعدما كان قائما بأعمال وزيرة الصحة السابقة كما تولى من قبل حقيبة التعليم العالي.

ووافق مجلس النواب كذلك على تعيين “هاني سويلم” وزيرًا للري، و”أيمن عاشور” وزيرًا للتعليم العالي، و”سهى سمير ناشد” وزيرة للهجرة خلفًا للوزيرة “نبيلة مكرم عبيد”.

وتضمنت التعديلات تعيين “أحمد عيسى أبو حسين” وزيرًا للسياحة والآثار، و”أحمد سمير” وزيرا للتجارة والصناعة والفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران، و”حسن شحاته” وزيرًا للقوى العاملة، و”نيفين الكيلاني” وزيرةً للثقافة، واللواء “هشام آمنة” وزيرًا للتنمية المحلية، و”محمود عصمت” وزيرًا لقطاع الأعمال العام، واللواء “محمد صلاح الدين” وزيرا للإنتاج الحربي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال عبر صفحته على فيسبوك إنه وجه دعوة لمجلس النواب للانعقاد لمناقشة التعديلات الوزارية، من أجل تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

    المصدر :
  • رويترز

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