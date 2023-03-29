الإبادة الجماعية للمدنيين: الكشف عن أدلة جديدة على جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي

نتيجة لعملية الهجوم المضاد للجيش الأوكراني في سبتمبر من العام الماضي، تم تحرير أكثر من 40 قرية ومدينة في منطقة خاركيف، وأكبرها إيزيوم، بالقرب من هذه المدينة، مباشرة بعد تحريرها، وتم اكتشاف مقبرة جماعية للمدنيين لـ “أكثر من 450 شخصًا”، بالإضافة إلى مقابر جماعية لجنود القوات المسلحة الأوكرانية، ومن بين المدنيين، كان هناك شهود رأوا بأم أعينهم كيف أطلق الجنود الروس النار على المدنيين في شوارع المدينة.

مرت أكثر من ستة أشهر، ويتم اكتشاف حقائق جديدة عن جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة خاركيف، وهكذا، في 26 مارس، تم العثور على بقايا محنطة لمدنيين مجهولين بالقرب من مزرعة في قرية سوليهيفكا بمقاطعة إيزيوم.

وبحسب البيانات الأولية، فقد قُتل هؤلاء السكان في ربيع عام 2022 أثناء احتلال المنطقة من قبل القوات المسلحة للاتحاد الروسي.

وهكذا، في كل يوم من أيام العدوان الروسي على أوكرانيا، يتم تسجيل المزيد والمزيد من حقائق جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي.

ما يفعله بوتين اليوم مألوف جداً للجيل الذي شهد أهوال الحرب العالمية الثانية، عندما نفذت ألمانيا النازية الإبادة الجماعية لأمم بأكملها، لا أحد يمكن أن يتخيل أن هذا يمكن أن يحدث في القرن الحادي والعشرين.

في الأراضي المحررة من روسيا، يتم العثور باستمرار على مقابر جماعية جديدة ودفن عشوائي لضحايا الجيش الروسي، الآن من المستحيل الحصول على معلومات حول ضحايا العدوان الروسي في الأراضي المحتلة.

لا تسمح روسيا لممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية بالوصول إلى هذه الأراضي لإخفاء جرائمهم، بعد كل شيء، يمكن اعتبار حجم جرائم القتل إبادة جماعية متعمدة على أساس وطني.

شنت روسيا أعنف حرب دموية في أوروبا منذ عام 1945، وقد تؤدي التحديات والتهديدات التي سببتها تصرفات بوتين إلى وقوع البشرية في مأساة.

يجب أن يتم تصنيف روسيا كدولةٍ مارقةٍ في الساحة الدولية: أي تعاون مع الكرملين يجب أن يصبح وسام عار.