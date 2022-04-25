الإتحاد الأوروبي والهند يتفقان على تكثيف التعاون

في إطار جهود غربية لتشجيع الهند على تقليص علاقاتها مع روسيا، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مسؤولين هنود في نيودلهي اليوم الإثنين.

واتفق الإتّحاد الأوروبي والهند على إنشاء مجلس للتجارة والتكنولوجيا لتكثيف التعاون.

وتستمر زيارة فون دير لاين للعاصمة الهندية يومين وتأتي في إطار جهود غربية لتشجيع نيودلهي على تقليص علاقاتها مع روسيا أكبر دولة موردة للسلاح للهند بعد غزوها لأوكرانيا يوم 24 فبراير شباط.

وقالت فون دير لاين في بداية اجتماعها مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: “أعتقد أن هذه العلاقة اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. لدينا الكثير من الأمور المشتركة لكننا أيضا نواجه ساحة سياسية صعبة المراس”.

وأضافت أن أهم مجالات التعاون التي يركز عليها الجانبان هي الأمن وتغير المناخ والتجارة.

يذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي وقعت مع الهند اتفاقا للتعاون التكنولوجي مماثل للإتفاق الذي وقعه معها الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين.

ارتباط استراتيجي عميق

وجاء في بيان مشترك بين الهند والاتحاد الأوروبي “اتفق الجانبان على أن التغيرات السريعة في البيئة الجيوسياسية تبرز الحاجة إلى ارتباط استراتيجي عميق مشترك”.

وتأتي زيارة فون دير لاين بعد أيام من اجتماع بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ومودي اتفقا خلاله على زيادة التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والتجارة.

وزار نيودلهي أيضا مسؤولون أمريكيون ووزير خارجية روسيا ووزير خارجية الصين.