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الإتحاد الأوروبي يدين محاولات الحوثي استهداف المدنيين في السعودية

9 - مارس - 2021
الاتحاد الاوروبي

اعلام الاتحاد الاوروبي

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دان الاتحاد الأوروبي بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، لـ”العربية” الثلاثاء، إن “وقف إطلاق النار في اليمن يقود إلى حل سياسي”.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي كثفت خلال الأيام الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة.

وأثارت تلك المحاولات إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

يذكر أن عدد الطائرات المسيرة المفخخة التي أعلن التحالف عن اعتراضها فاق الـ540 طائرة، فيما بلغ عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات السعودية أكثر من 350 صاروخاً باليستياً حتى الآن.

إلى ذلك تحاول الميليشيات المدعومة من إيران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بحسب “العربية”.

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