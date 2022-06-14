الإتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي، يسعى إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، حول إنشاء مشروعات لتصدير الغاز والهيدروجين النظيف.

وقالت فون دير لاين في كلمة لها خلال زيارتها جامعة بين غوريون في إسرائيل: “قطعت روسيا إمدادات الغاز عن دول وشركات غاز في عدة دول ردا على دعم أوكرانيا. سلوك الكرملين عزز من تصميمنا على الاستقلالية ونبحث الآن عن كيفية تعزيز تعاوننا مع إسرائيل في مجال الطاقة عبر مشروعين أساسيين”.

وأوضحت فون دير لاين أن المشروع الأول للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، يتمثل في مد خط لتصدير الغاز يربط بين إسرائيل وأوروبا عبر اليونان.

وتابعت قائلا: “الثاني هو خط للهيدروجين النظيف. هذا استثمار في أمن الطاقة الأوروبي والإسرائيلي، وستسهم تلك البنى التحتية في الابتعاد عن الكربون”.