الإتحاد الأوروبي يعاقب كبار الضباط العسكريين البيلاروسيين

على خلفية دور مينسك في مساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات على 22 من كبار الضباط العسكريين البيلاروسيين.

وأدرجت أسماء ستة جنرالات و16 ضابطا برتبة كولونيل، في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لإن “بيلاروسيا تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها العدوان العسكري من أراضيها”، حسبما جاء في اللائحة الرسمية للعقوبات.

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول.

وكان الجيش الروسي قد شنّ هجمات بطائرات وصواريخ انطلاقا من بيلاروس، على أهداف في أوكرانيا.

في المقابل، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أمس الثلاثاء أن قواته لا تشارك في الهجوم على أوكرانيا، علما بأنه أمر بإرسال مزيد من الجنود إلى الحدود مع تلك الدولة ومع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنها ثاني مجموعة من العقوبات تفرض على بيلاروس على خلفية دورها في الغزو الروسي لأوكرانيا.