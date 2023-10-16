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الإتحاد الأوروبي يعتزم تسيير جسر جوي لتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى غزة

منذ 10 ثواني
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

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قال الاتحاد الأوروبي الاثنين إنه يعتزم تدشين جسر جوي إنساني لتسيير “عدة رحلات جوية” إلى مصر من أجل توصيل الإمدادات إلى المنظمات الإنسانية الموجودة على الأرض في غزة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان “ستنطلق أول رحلتين هذا الأسبوع، وستحملان شحنات إنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تحتوي على مواد للإيواء وأدوية ومستلزمات النظافة”.

وباءت الجهود الدبلوماسية لترتيب وقف لإطلاق النار للسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر بالفشل في وقت سابق، وأمرت إسرائيل بإخلاء قرى في قطاع من الأراضي بالقرب من حدودها مع لبنان مما أثار مخاوف من احتمال امتداد الحرب إلى جبهة جديدة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي في تيرانا “الفلسطينيون في غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ولا يمكنهم دفع فاتورة همجية حماس”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر في مطلع الأسبوع زيادة مساعداته الإنسانية ثلاث مرات، لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو، لدعم المدنيين المحتاجين للمساعدة في غزة.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تحكم غزة، بعد أن عبر مقاتلوها السياج المحيط بالقطاع في السابع من أكتوبر\تشرين الأول وقتلوا 1300 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، في أدمى يوم في تاريخ إسرائيل الذي يعود إلى 75 عاما.

ويخضع قطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني لحصار كامل ويتعرض لضربات جوية غير مسبوقة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشن إسرائيل هجوما بريا.

وتقول سلطات غزة إن ما لا يقل عن 2808 أشخاص قتلوا هناك، بينهم الكثير من المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

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