الإتحاد الأوروبي يوصي بترشيح أوكرانيا ومولدوفا لعضويته

أوصت المفوضية الأوروبية الجمعة الواقع في 17 حزيران بأن تصبح أوكرانيا ومولدوفا مرشحتين للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي وهي تعلن القرار “الأوكرانيون مستعدون للموت من أجل الرؤية الأوروبية. نريدهم أن يعيشوا معنا الحلم الأوروبي”.

يذكر أن إذا تمت الموافقة على مقترح المفوضية الأوروبية، كما هو متوقع خلال قمة لزعماء الاتحاد الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك بمثابة دفعة معنوية كبيرة لكييف والمزيد من التحدي والغربي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه لأوكرانيا.

ومع ذلك، قد يستغرق الطريق أمام أوكرانيا ومولدوفا إلى العضوية الفعلية بالاتحاد المؤلف من 27 دولة سنوات إذ أن الأمر بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لتتوافق الدولتان مع معايير الديمقراطية ومكافحة الفساد.

وكغيرها من زعماء غربيين بارزين أظهروا التضامن مع أوكرانيا، ارتدت فون دير لاين ملابس تحاكي ألوان العلم الأوكراني عبارة عن سترة صفراء وقميصا أزرق اللون.

وفي حين أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا والدنمرك، لا تدعم ترشيح المزيد من الدول لعضويته، فقد حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا الخميس الواقع في 17 حزيران.

وأبرمت أوكرانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي لكنها تقدمت بطلب للانضمام بعد أيام من الغزو الروسي في 24 شباط. وعبرت كييف عن امتنانها للتوصية الرسمية.