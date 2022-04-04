الإتفاق النووي بمتناول اليد.. طهران تحمّل واشنطن مسؤولية توقف المفاوضات

اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة مسؤولة عن توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي أسبوعي: “أميركا مسؤولة عن توقف هذه المحادثات، مشيرا الى أن الاتفاق في متناول اليد إلى حد كبير”.

وتابع: “على واشنطن أن تتخذ قرارا سياسيا بشأن إحياء الاتفاق”، مضيفا أن طهران “لن تنتظر إلى الأبد” لإحياء الاتفاق.

محادثات مع السعودية

على ضعيد آخر، أفاد خطيب زادة بأن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع منافستها الإقليمية الرئيسية السعودية إذا أبدت الرياض رغبتها في حل القضايا العالقة بين البلدين.

الكرة في ملعب واشنطن

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أفاد أمس الأحد، بأن بلاده اقتربت من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا النووية، مشيراً إلى أن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة.

وقال عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق في المفاوضات ونقلنا مقترحاتنا بشأن القضايا المتبقية إلى الولايات المتحدة من خلال كبير المفاوضين من الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، والكرة الآن في ملعب أميركا”.