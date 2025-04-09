الإدارة الأمريكية تجمد تمويلًا بملياري دولار لجامعات بارزة

أوقفت الإدارة الأمريكية تمويلًا يزيد عن مليار دولار من الأموال الفيدرالية المخصصة لجامعة كورنيل، بالإضافة إلى 790 مليون دولار كانت موجهة لجامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أن أموال الجامعتين، بما في ذلك المنح والعقود، جمدتها الإدارة الأمريكية في إطار بتحقيقات “بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان”، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة الانتهاكات.

وأوضحت الصحيفة أن تمويل جامعة كورنيل الذي يزيد عن مليار دولار، وجامعة نورث وسترن الذي يبلغ 790 مليون دولار، يشمل المنح والعقود القائمة مع الوزارات الفيدرالية بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة.

وأفادت بأن جامعة نورث وسترن قالت في بيان إنها على علم بالأنباء المتعلقة بتجميد التمويل، وإنها تتعاون مع الإدارة الأمريكية في تحقيقاتها.

وشهدت الآونة الأخيرة نقاشات عن تجميد التمويل الفيدرالي للجامعات، بذريعة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، وبرامج التنوع والمساواة والإدماج.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها فتحت تحقيقا في أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح المقدمة لجامعة هارفارد الأمريكية من قبل منظمات مختلفة، “لضمان استخدامها وفقا لقوانين الحقوق المدنية”، بحسب المصدر ذاته.

من جانبها، ذكرت جامعة كولومبيا، التي استهدفتها إدارة ترامب كجزء من سياستها “لمكافحة معاداة السامية”، أنها قررت الامتثال لمطالب الحكومة حتى لا يتم خفض تمويل الجامعة البالغ 400 مليون دولار، وفق الصحيفة الأمريكية.

ووقَّع الرئيس الأمريكي في 30 يناير/ كانون الثاني أمرا تنفيذيا يتعلق بـ”مكافحة معاداة السامية”، يفتح الباب أمام ترحيل الطلاب الذين يدعمون فلسطين في الولايات المتحدة ويشاركون في احتجاجات مختلفة في هذا الإطار.

يذكر أن آلاف الطلاب في عدة جامعات أمريكية نظموا مظاهرات سلمية لعدة أشهر عام 2024 تستهدف إسرائيل والإدارة الأمريكية التي قدمت لها الدعم غير المشروط، مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا العام الماضي إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.