الإدارة الأمريكية تحذر نتنياهو بشأن المتطرف بن غفير

وجهت الإدارة الأمريكية تحذيرا لبنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلي، بشأن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

وبحسب موقع “واللا” الإسرائيلي، فإن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور روبرت مينينديز، قد حذر نتنياهو من أن انضمام المتطرف الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للحكومة الإسرائيلية المقبلة سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن نتنياهو التقى السيناتور روبرت مينينديز خلال زيارة الأخير لتل أبيب، وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، من ضم أي شخصيات متطرفة للحكومة المقبلة.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن نتنياهو قد عبر عن غضبه من تصريحات السيناتور الأمريكي، وبأن كل من حضر اللقاء قد لاحظ كم كان “بيبي” (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) غاضبا.

وأشار الموقع إلى أن اللقاء الذي عقده نتنياهو مع وفد أمريكي رفيع المستوى، بزعامة السيناتور روبرت مينينديز قد جرى في تل أبيب في الخامس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وحاول خلاله نتنياهو تصوير اللقاء ووضع كاميرات سرية، إلا أن الوفد الأمريكي كشف هذه الخديعة الإسرائيلية، وطلب عدم تصوير اللقاء، بدعوى عدم استخدام نتنياهو له كدعاية انتخابية.

وفي السابع من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، كاميرا سرية خلال لقائه بوفد أمريكي سرا.