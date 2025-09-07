الإدارة الروسية لزابوريجيا: مسيرات أوكرانية أصابت مركز تدريب في المحطة النووية

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

قالت الإدارة التي عينتها روسيا لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا يوم السبت طائرات مسيرة أوكرانية أصابت سطح مركز تدريب بالمحطة دون أن تتسبب في أضرار جسيمة أو زيادة في مستويات الإشعاع.

وقالت الإدارة في بيان على تيليجرام إن الضربة كانت على بعد نحو 300 متر من وحدة المفاعل.

ولا تعمل المحطة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بستة مفاعلات، لكنها لا تزال بحاجة إلى النشاط الذي يحافظ على وقودها النووي باردا.

وقالت الإدارة إن الهجوم لم يتسبب في أي خلل في تشغيل المحطة.

وأضافت “لم يتم اختراق حدود السلامة التشغيلية ولا تزال مستويات الإشعاع طبيعية”.