الإدانات تتوالى لاستهداف الحوثي للسعودية... والتزام دولي بدعم الرياض

توالت ردود الفعل الدولية المنددة باستهداف مليشيا الحوثي الموالية لإيران للسعودية، مع تعهد بدعم الرياض ضد الإرهاب.

واليوم الإثنين، جددت مصر دعمها للإجراءات السعودية للدفاع عن أراضيها وصون أمنها في مواجهة كل صور الإرهاب.

وأدانت القاهرة بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن السبت اعتراضه صاروخا أطلقته المليشيا الموالية لإيران باتجاه الرياض.

وقالت القاهرة في بيان إن مصر تعرب “مُجددًا عن مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه”.

وأضافت أن مصر تعيد “التأكيد على استنكارها الشديد لمِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف الشقيقة السعودية”.

الموقف نفسه عبرت عنه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك اليوم الإثنين.

وكانت بريطانيا قد أدانت على لسان وزير خارجيتها، دومينيك راب، هجمات مليشيا الحوثي على الرياض، مؤكدا وقوف بلاده بجانب السعودية.

وقال في تغريدة على تويتر: “محاولات يوم أمس للهجمات الجوية على الرياض، والتي هددت بسقوط ضحايا، مقلقة للغاية”.

وأضاف: “نحن ندين بشدة هذه الهجمات ونقف إلى جانب شركائنا السعوديين”.

وأمس أيضا جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للمملكة العربية السعودية ضد محاولات استهداف أمنها واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، “سنساعد شريكتنا السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها”، وأردفت “سنعمل على محاسبة من يحاولون تقويض الاستقرار بالسعودية”.

وأكدت واشنطن أن محاولات الهجوم على السعودية تتعارض مع القانون الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في العاصمة السعودية الرياض من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.