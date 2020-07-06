الإدعاء الألماني يلقي القبض على رئيس وحدة “وايركارد” في دبي

قال ممثلو إدعاء ألمان إنهم ألقوا القبض على رئيس وحدة “وايركارد” للمدفوعات في دبي، موسعين بذلك دائرة المشتبه بهم في تحقيقهم بشأن احتيال في الشركة، التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها.

وقال مكتب ممثل الإدعاء في ميونيخ إنه استجوب في وقت سابق اليوم الرئيس التنفيذي لوحدة “كارد سيستمز ميدل إيست”، وألقي القبض عليه استنادا إلى مذكرة توقيف حصل عليها في وقت سابق.

وكانت “وايركارد” قد اعترفت مؤخرا بوجود ودائع بقيمة 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في حساباتها لا يمكن توثيقها وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي.

وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة، وقالت: “لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة”.

ويحقق الادعاء العام في ميونخ مع أشخاص في هذه القضية منهم ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق.