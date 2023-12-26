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الإذاعة الإسرائيلية: الجيش يعرف "مكان السنوار"

منذ 40 دقيقة
يحيى السنوار

يحيى السنوار

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كشف مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش يداهم المنشآت تحت الأرض في مدينة خان يونس، ولديه بالفعل تقديرات بشأن مكان تواجد رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية “مكان”.

وأضاف المصدر أن “الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي تعمل على توسيع نطاق سيطرتها الميدانية على مدينة خان يونس، وتستكمل عمليات بحث مكثفة عن فوهات أنفاق ومنشآت تحت الأرض”.

السنوار أمام خيارين رئيسيين

وتابع: “في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن السنوار أمام خيارين رئيسيين: الأول هو أن يترقب أن يحاصر الجيش الإسرائيلي المخبأ تحت الأرض الذي يتواجد فيه هو وزملاؤه من قادة حماس، ثم يبدأ بعد ذلك مفاوضات مع إسرائيل بينما يتخذ من مخطوفين إسرائيليين دروعا بشرية، وعندها قد يطالب السنوار بتأمين ممر للخروج إلى دولة توافق على إيوائهم”.

كما أضاف: “أما الخيار الثاني فهو انتظار استسلام قيادة حماس، بعد اكتمال قوات الجيش الإسرائيلي مهمة تطويق مدينة خان يونس بالكامل، والقضاء على الحركة في المدينة”.

والشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة “فوكس نيوز” إن “قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها”، مضيفا: “إنهم هناك. سوف نصل إليهم”.

والسنوار هو المطلوب الأول لإسرائيل والتي تعتبره المسؤول والمخطط لهجوم 7 أكتوبر.

    المصدر :
  • وكالات

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