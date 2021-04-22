الإرياني: اعتراف إيران بدعم الحوثي تحدٍ سافر للمجتمع الدولي‎

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أن تصريحات مساعد قائد فيلق القدس عن وجود مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في اليمن، تعد ”تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي“.

وقال الأرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر الأربعاء، إن ”اعترافات قيادة النظام الإيراني الواضحة، وآخرها تصريح مساعد قائد فيلق القدس المدعو رستم قاسمي، عن دور طهران في الانقلاب، وتقديمها دعما عسكريا لميليشيا الحوثي، وانخراطها في القتال إلى جانب الحوثيين على الأرض، انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي“.

وأضاف أن تصريحات قاسمي ”تعيد تسليط الضوء على الدور الإيراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن، ومسؤوليته عن المأساة الإنسانية التي خلفتها الحرب، واستخدام طهران ميليشيا الحوثي أداة لتنفيذ أجندتها التوسعية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب“.

وشدد على أن ”اليمنيين مطالبون بإدراك طبيعة المعركة التي يخوضونها والعدو الذي يتربص بهم ويستهدف هويتهم وحاضرهم ومستقبلهم وسلخهم عن محيطهم العربي، والتوحد والاصطفاف في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني وأداته في اليمن المتمثلة بميليشيا الحوثي“.

وطالب الأرياني ”المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالنهوض بمسؤولياتهم وفق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، في الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودوره في تقويض الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية“.

وكان الجنرال رستم قاسمي، مساعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قد كشف في حوار مع قناة ”روسيا اليوم“، الأربعاء، عن وجود مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في اليمن، وتقديم الحرس الثوري الدعم لميليشيات الحوثيين بالسلاح وتدريبهم على صناعة السلاح.