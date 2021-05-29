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الإرياني: الحوثيين يستغلون موانئ اليمن كقواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الارهابية

29 - مايو - 2021
ميليشيات الحوثي

عناصر من ميليشيا الحوثي

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اتهم وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيات الحوثي بأنها تستغل الموانئ اليمنية لتنفيذ أجندات إيران في المنطقة.

وقال  الإرياني مساء السبت في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”:

“تصاعد الهجمات الارهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران في البحر الاحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتي تصدى لها وافشلها تحالف دعم الشرعية، تؤكد من جديد الخطر الكبير الذي لا زالت تمثله المليشيا على أمن وسلامة السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية في واحدة من اهم الممرات الدولية”.

مضيفاً بأن “اتخاذ مليشيا الحوثي موانئ “الحديدة، الصليف، ورأس عيسى” قواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الارهابية ومنطلق للزوارق المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد، واستغلاله لتنفيذ أجندة النظام الايراني وسياساته لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية”.

وتابع “ندعو المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والامريكي لإدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الارهابية التي لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب، بل الأمن والسلم الدوليين ومصالح العالم اجمع”.

 

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