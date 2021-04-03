الإرياني: خطر ناقلة النفط "صافر" سيفوق ما حدث مع سفينة قناة السويس

جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، تحذيره من مخاطر كارثة ناقلة النفط ”صافر“ الراسية قبالة ساحل مدينة الحديدة، سيفوق بأضعاف ما حدث مع سفينة ”إيفر غيفن“ بقناة السويس.

وحذر الإرياني، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، المجتمع الدولي من ”مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر“، ما لذلك من ”انعكاسات خطيرة على حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب“.

ونبه من المخاطر الكارثية لاستمرار الحوثيين ”التلاعب في الملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي“.

وأشار إلى ”استعداد الحكومة للموافقة على تفريغ الناقلة، وتحويل عائدات شحنة النفط المخزنة والمقدرة بمليون برميل لصالح صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014، لتلافي وقوع الكارثة“.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للعب دور محوري لتلافي وقوع الكارثة، وممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين بهذا الشأن.

كما طالب بالسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة، وتقييم وضعها الفني لتفريغها أو قطرها كونها باتت تمثل تهديدا جديا لحركة الملاحة الدولية.