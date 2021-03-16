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الإصابات تتضاعف بشكل كبير.. ألمانيا على عتبة الموجة الثالثة لكورونا

منذ 16 دقيقة
ألمانيا تعلن موعد التطعيم ضد كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا

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قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، اليوم الثلاثاء، أن إصابات فيروس كورونا في ألمانيا، تتضاعف بشكل كبير مرة جديدة، وأن البلاد على عتبة الموجة الثالثة من تفشي الوباء.

وقال ديرك بروكمان عالم الأوبئة، والخبير في معهد روبرت كوخ، إن إصابات فيروس كورونا في ألمانيا تنتشر مرة أخرى بشكل كبير، بزيادة 20 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وقال بروكمان “نحن بالضبط على جانب الموجة الثالثة. لم يعد من الممكن الخلاف في ذلك. وفي هذه المرحلة خففنا القيود وهذا يسرع النمو للإصابات”.

وأعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، إيقاف التطعيم بلقاح أسترازينيكا “في الوقت الحالي” بعد توصية من السلطات الصحية، في قرار يأتي على خلفية تقارير متزايدة في أوروبا من احتمال تسبب اللقاح بأعراض جانبية قد تكون خطرة.

وقالت وزارة الصحة الألمانية الاتحادية إن قرار الإيقاف جاء بناء على توصية من معهد بول إيرليش الاتحادي الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية من أجل “إجراء فحوصات إضافية لازمة بشأن اللقاح”.

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