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الإعدام شنقا لـ 9 مدانين بقتل عسكري في تونس

15 - يناير - 2022
تونس

تونس

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أصدرت محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإرهاب،الجمعة، حكما بإعدام تسعة مدانين في مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء التونسية.

كما قضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنهم مدى الحياة.

وأصدرت المحكمة أيضا عقوبات بالسجن في حق 15 متهما تتراوح بين 32 و44 سنة.

جدير بالتذكير أن الرقيب سعيد الغزلالي استشهد في 5 نوفمبر 2016 برصاص مجموعة إرهابية اقتحمت منزل عائلته بدوار الخرايفية من عمادة الثماد المحاذية لجبل مغيلة بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، ثم لاذت بالفرار باتجاه المرتفع المذكور.

كما تم في ديسمبر 2018 قتل خالد الغزلاني شقيق سعيد الغزلاني بطلق ناري من مجموعة مسلحة قرب منزله.

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