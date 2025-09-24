الإعصار راغاسا يصل إلى جنوب الصين

أشخاص يسيرون في شارع أغرقته مياه الأمطار في أعقاب الإعصار راجاسا في ماكاو بالصين

وصل الإعصار راغاسا، أقوى إعصار مداري في العالم هذا العام، إلى جنوب الصين الأربعاء بعدما تسبب في مقتل 17 شخصا في تايوان وضرب هونغ كونغ برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وفي منطقة هوالين بشرق تايوان، ذكرت إدارة الإطفاء الأربعاء أنه لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين بعد أن فاضت بحيرة واجتاحت إحدى البلدات. وتسبب الإعصار راغاسا في هطول أمطار غزيرة على الجزيرة منذ يوم الاثنين.

واشتكى العديد من سكان بلدة جوانجفو السياحية من عدم كفاية التحذيرات الصادرة عن السلطات التايوانية، التي اعتادت على إجلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر، نظرا لتعرض الجزيرة المتكرر للأعاصير.

* راجاسا يصل إلى جنوب الصين

أصدرت السلطات البحرية الصينية أعلى مستوى من التحذير وهو التحذير الأحمر للمرة الأولى هذا العام، متوقعة أمواجا عاتية يصل ارتفاعها إلى 2.8 متر في أجزاء من منطقة قوانغدونغ، مع اقتراب الإعصار راغاسا من دلتا نهر اللؤلؤ ذات الكثافة السكانية العالية.

تشكّل راغاسا فوق غرب المحيط الهادي الأسبوع الماضي. وبفضل دفء مياه والظروف الجوية المواتية، تحول بسرعة ليصبح إعصارا خارقا من الفئة الخامسة يوم الإثنين، برياح تجاوزت سرعتها 260 كيلومترا في الساعة.

ومنذ ذلك الحين، ضعفت قوته إلى إعصار من الفئة الثالثة، ولا يزال قادرا على إسقاط الأشجار وخطوط الكهرباء، وتحطيم النوافذ، وإتلاف المباني.

وقال تشيم لي كبير خبراء الطاقة وتغير المناخ لدى مركز أبحاث إيكونوميست إنتليجنس يونيت “تعد منطقة دلتا نهر اللؤلؤ من أكثر المناطق تأهبا لمواجهة الأعاصير، لذا لا نتوقع اضطرابات كبيرة. ومن أبرز التغييرات هذا العام استمرار عمل سوق هونج كونج للأوراق المالية خلال الأعاصير وهو ما يعكس صمود البنية التحتية”.

وبعد مرور الإعصار على بُعد نحو 100 كيلومتر من جنوب هونغ كونغ خلال الساعات القليلة الماضية، وصل راجاسا إلى الساحل الجنوبي للصين.

وتعد مدن قوانغتشو وشنتشن وفوشان ودونغقوان أكبر المدن في مسار العاصفة ويقطنها نحو 50 مليون شخص.

* إجلاء السكان وفتح الملاجئ

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت عشرات الآلاف من الخيام والأسرّة القابلة للطي ومصابيح الطوارئ وغيرها من إمدادات الإنقاذ إلى إقليم قوانغدونغ أمس الثلاثاء، في وقت تم فيه إجلاء أكثر من 770 ألف شخص.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض المتاجر والمطاعم في الإقليم وضعت شاحنات كبيرة مستأجرة أمام واجهاتها الزجاجية في محاولة لحمايتها من العاصفة.

وحذرت السلطات البحرية الصينية من ارتفاع خطر الفيضانات في مدينة شنتشن، لا سيما في المناطق المنخفضة، مشيرة إلى أن التحذير من ارتفاع منسوب المياه سيظل ساريا حتى غدا الخميس.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن مياه المحيط جرفت امرأة وطفلها البالغ من العمر خمس سنوات أمس الثلاثاء أثناء مشاهدتهما الإعصار من الواجهة البحرية في هونج كونج وأفادت بأنهما نُقلا إلى العناية المركزة.

وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ أن ما لا يقل عن 50 شخصا أُصيبوا جراء الإعصار وفتحت الحكومة 50 ملجأ مؤقتا واستقبلت الملاجئ حتى الآن 791 شخصا.